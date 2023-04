Bauausschuss stimmt gegen Asylcontainer

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das ist eine Ansage: Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat das Konzept der Stadtverwaltung zur Unterbringung von Asylbewerbern durchfallen lassen. Am 11. Mai spricht der Stadtrat das letzte Wort, und eine Mehrheit ist alles andere als sicher. Die Kritikpunkte: die neun Containerdörfer sind zu teuer, die Auswahl der Standorte ist unsensibel, benachteiligte Stadtteile werden einmal mehr benachteiligt.

Die Ereignisse erinnern an 2015, als der Stadtrat schon einmal ein Konzept der Verwaltung für Containerdörfer scheitern ließ - und nachträglich recht behielt.

Die Asylcontainer in Sporbitz. Am Stadtrand hat die Verwaltung den ersten Standort errichtet. Neun weitere sollen folgen. © Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Damals gab es aber auch ernsthafte Bestrebungen der Bundesregierung, illegale Migration einzudämmen. Das ist der Unterschied zu heute. Deshalb könnten die Containerdörfer tatsächlich alternativlos sein, wie die Verwaltung behauptet. Was die Verwaltung nicht von der Pflicht und Schuldigkeit entlässt, jede Alternative zu den teuren Containerstandorten zu prüfen und zu nutzen. Jetzt lesen

Der Beschluss passt nicht mehr in die Zeit. Torsten Nitzsche für die Freien Wähler/Freien Bürger im Stadtrat, über die geplanten Containerstandorte

Das Dresdner S-Bahn-Netz soll wachsen. Die Pläne für die S 5 liegen nun allerdings auf Eis. © Quelle: Lars Neumann/VVO/Archiv

S-Bahn-Netz Dresden: S 5 kommt vorerst nicht – dafür die S 6 mit Verlängerung nach Cottbus

Der Verkehrsverbund Oberelbe hat die S 5 nach Riesa vorerst auf Eis gelegt. An der S 6 nach Elsterwerda halten die Verantwortlichen fest – mit einer Planänderung. Jetzt lesen

30 Jahre will sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für den Strukturwandel in den Braunkohleregionen Zeit lassen. Den Braunkohleausstieg will er dabei in die Hände des Marktes legen, die Politik dürfe das nicht beeinflussen. © Quelle: dpa

Studie: Im Osten muss kein Dorf mehr für die Braunkohle abgebaggert werden

Mühlrose in der Lausitz soll das letzte Dorf sein, das in Deutschland für die Braunkohle stirbt. Nach Lützerath wollen Klimaaktivisten jetzt auch in der Lausitz demonstrieren. Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gibt ihnen Rückenwind. Doch die politischen Entscheidungsträger in Sachsen und Brandenburg halten weiter am Kohleausstieg 2038 fest. Jetzt lesen

13.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Öffentliche Sitzung der Gestaltungskommission Dresden. Es geht unter anderem um die städtebaulich-architektonische Fortschreibung für den Freiberger Platz und das Wohnquartier an der Münchner Straße sowie das Stadtklima und die Entwicklung des Landtagsquartiers. Ort: Rathaus, Festsaal, Eingang über Goldene Pforte, Rathausplatz 1, 01067 Dresden. (Einlass ab 13.15 Uhr) www.dresden.de/gestaltungskommission

15 Uhr: Grundsteinlegung für den Doppelriegel des Technologiezentrums Dresden tzdresden.de

17 Uhr: Sportförderung - Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert übergibt einen Fördermittelbescheid über drei Millionen Euro an Peter Hering, den Präsidenten des FC Borea. www.borea-dresden.org

18 Uhr: Ausstellungseröffnung „Pflanzenfieber. Botanik, Mensch, Design“. im Kunstgewerbemuseum Dresden-Pillnitz Ort: AugustBöckstiegel-Straße 2, 01326 Dresden.

Künstliche Intelligenz ist das Thema ... © Quelle: Gerd Altmann, Pixabay/Pixabay/ob

Die heutige Vernetzungsveranstaltung unter dem Motto „AI in Saxony – building bridges, breaking borders“ in Görlitz setzt den ersten Erfahrungsaustausch zum Thema Wissens- und Technologietransfer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) vom 25. November 2022 am Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) fort und soll konkrete Vorschläge für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI in Sachsen liefern.

Es gibt auch eine Diskussionsrunde u. a. mit dem Wissenschaftlichen Vorstand des HZDR, Prof. Dr. Sebastian M. Schmidt, und dem Gründungsbeauftragter des Center for Advanced Systems Understanding (CASUS), Dr. Michael Bussmann, zum Thema „KI-Forschung und -Anwendung in der Region - wo stehen wir heute und wie geht es weiter?“.

Neben einem Blick auf Sachsen soll insbesondere die Zusammenarbeit im Dreiländereck Deutschland/Polen/Tschechien eine wichtige Rolle spielen.

Das noch namenlose Eisbärenbaby schläft im Hamburger Tierpark Hagenbeck bei seiner Mutter Vicotria. © Quelle: Tierpark Hagenbeck

... das süße Eisbärenbaby im Hamburger Tierpark Hagenbeck

Bereits Mitte Dezember ist im Hamburger Tierpark Hagenbeck ein Eisbärenjunges zur Welt gekommen. Nun haben Experten des Zoos zum ersten Mal Kontakt zu Mutter Victoria und ihrem Kind aufgenommen. Das Baby wirke „gesund, munter und aufgeweckt“, heißt es. Jetzt lesen

