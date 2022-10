﻿Stadt Dresden treibt Schulbauprojekte voran

Dresden. Zwei dringend nötige Schulbauprojekte kommen jetzt wichtige Schritte voran. Die Stadträte sollen in den nächsten Wochen die notwendigen Beschlüsse fassen.

So soll der Bildungsausschuss Anfang November die Erweiterung der 16. Grundschule an der Josephinenstraße beschließen. Die Schule gehört zum Grundschulbezirk Altstadt, in dem es seit Jahren bei den Kapazitäten sehr eng zugeht. Vielfach müssen in den Grundschulen im Zentrum Räume von Schule und Hort doppelt genutzt werden. Für die Mittagsversorgung ist zu wenig Platz.

Anbau für Grundschule Josephine

Das trifft auch auf die Grundschule „Josephine“ zu. Das Haus an der gleichnamigen Straße ist ein Typ-Dresden-Bau aus DDR-Zeiten. Es ist nur teilweise unterkellert, für die Mittagsversorgung werden deshalb Klassenräume genutzt, die fehlen für den Unterricht.

Die 16. Grundschule an der Josephinenstraße in Dresden ist ein klassischer DDR-Schulbau, der aus allen Nähten platzt. © Quelle: Anja Schneider

Nach Prüfung verschiedener Varianten war das Projekt zeitweise auf Eis gelegt, jetzt soll es vorangehen. Für die Schule ist jetzt laut der Vorlage von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) ein Anbau an der Giebelseite zur Großen Plauenschen Straße geplant. Die Ergänzung ist für Mensa und Ausgabeküche im Erdgeschoss sowie zwei Klassenräume und Vorbereitungsräume im 1. und 2. Obergeschoss vorgesehen. Die Mensa soll auch vom Hort genutzt werden.

Barrierefreiheit und Brandschutz

Außerdem soll die Schule barrierefrei werden (Aufzug, Behinderten-WC, Türverbreiterungen für Rollstuhlfahrer) und im ganzen Gebäude der Brandschutz (1. und 2. Rettungsweg aus allen Aufenthaltsräumen, Rauch-Wärme-Abzugsanlage) verbessert werden. Derzeit befindet sich die Küche im Treppenhaus, das als Fluchtweg dient. Die Genehmigung dafür laufe zum Jahresende aus.

Der Baubeginn ist nun für Juni 2023 vorgesehen, die Fertigstellung für November 2024. Das Vorhaben ist in zwei Teile gegliedert, im Teilobjekt 1 (Kosten: 2,7 Millionen Euro) ist die Mensa geplant. Im Teilobjekt 2 die Barrierefreiheit und der Brandschutz (Kosten: 1,2 Millionen Euro). Einschließlich Reserve für Baupreissteigerungen sind Kosten von 4,1 Millionen Euro kalkuliert.

Beim zweiten Projekt geht es um die genauso dringende Errichtung einer Turnhalle für das Berufliche Schulzentrem Agrarwirtschaft und Ernährung in Altroßthal. Bislang treiben die Auszubildenden im Freien oder in einem früher als Kuhstall genutzten Raum Schulsport. Für Volleyball ist der zu niedrig, beim Hochsprung-Anlauf muss eine Säule umkurvt werden.

Seit Jahren gibt es einen grundsätzlichen Sanierungsbeschluss des Stadtrats. Bislang ist nichts passiert. Inzwischen sind auch verschiedene Varianten wieder verworfen worden. Für die Gesamtsanierung des Ensembles fehlt bislang das Geld. So soll es jetzt mit der Turnhalle losgehen. Sie kann jedoch nicht in einer alten Scheune eingebaut werden, die bislang als Lager genutzt wird.

Sporthalle für Berufsschule Altroßthal

Die neue Halle soll in dem Teil des Schulgeländes entstehen, auf dem jetzt bereits Container zur Erweiterung der Kapazitäten stehen. Damit soll dem Schulnetzplan für Berufsschulen des Freistaats entsprochen und der Standort „mit langfristiger und nachhaltiger Nutzungsperspektive ertüchtigt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Stadtrat.

Das Foto vom Gelände des BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung entstand bei einem Projekt, bei dem die Berufsschüler in Altroßthal eine Sonde in die Atmosphäre entsandt haben. © Quelle: BSZ

Mit der Entscheidung der Räte, die für den 15. Dezember angestrebt wird, soll zunächst die Stadttochter Stesad „mit der Planung und Realisierung des Bauvorhabens einschließlich zusätzlicher, standortbedingter Maßnahmen als Generalübernehmerin beauftragt“ werden. Über den konkreten Baubeschluss für die Einfeld-Sporthalle, die dem Schul- und dem Vereinssport dienen soll, ist später noch eine weitere Entscheidung des Stadtrats vorgesehen.

Zeitplan verlangt Geduld

Im Haushalt sind für die Halle bislang 4,6 Millionen Euro eingeplant. Aus der Vorlage wird auch der Zeitplan ersichtlich. Der verlangt der Schule weiterhin viel Geduld ab. In einem Jahr etwa könnte der Baubeschluss des Stadtrats erfolgen. Der Bau könnte dann im Oktober 2024 starten und im Februar 2026 die Nutzung der Halle beginnen. Für die Gesamtsanierung des Standortes, für die schon mal 50 Millionen Euro grob geschätzt worden sind, wird es noch viel länger dauern.