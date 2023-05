Umfangreiche Einschränkungen in Leubnitz-Neuostra

Roßthal/ Neunimptsch

Brandstiftung in Dresdner Kleingartenverein: Holzunterstand brennt vollständig ab

Am Dienstagabend haben Unbekannte ein Feuer in einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Dresden-Roßthal/Neunimptsch gelegt. Der Brand drohte auf die benachbarte Gartenlaube überzugreifen.