﻿Bauarbeiten: Hygiene-Museum Dresden rüstet technisch auf

Das Hygiene-Museum Dresden will sein zweites Standbein stärken. Denn in dem Bau der Moderne werden nicht nur Ausstellungen wie das „Abenteuer Mensch“ angeboten.

Dresden. In einem großen Teil des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden wird derzeit gebaut. Einfluss auf einen Museumsbesuch hat das aber nicht. Die Dauerausstellung „Abenteuer Mensch“, in der auch der gläserne Mensch zu sehen ist, das Kindermuseum „Welt der Sinne“ sowie die Sonderausstellung „Fake. Die ganze Wahrheit“ sind davon unbeeinflusst, können also besichtigt werden.