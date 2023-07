Umleitungen für die Linien 6 und 11: DVB lassen Schienen rund um die Marienbrücke wechseln

Dresden. Die eine Großbaustelle haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Straßburger Platz abgehakt – da steht bereits das nächste Gleisbauvorhaben an. Während am Straßburger Platz ab Freitagmorgen alle Straßenbahnen wieder fahren, lassen die DVB in den kommenden beiden Wochen die Gleise rund um die Marienbrücke erneuern. Das hat Folgen vor allem für Fahrgäste der Straßenbahnlinien 6 und 11 – und auch für Autofahrer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo und ab wann gebaut wird

Ab diesem Freitag 3 Uhr packen die Bauleute einerseits auf der Könneritzstraße im Abschnitt zwischen Maxstraße und Devrientstraße an – also südlich der Marienbrücke. Zeitgleich starten die Arbeiten auf der Neustädter Seite im Bereich zwischen Brücke und der Kreuzung Anton-/Leipziger Straße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum frühen Morgen des 12. Augusts.

Was konkret gemacht wird

Die Bauarbeiter werden auf Altstädter Seite auf der Könneritzstraße etwas mehr als 600 Meter marode Gleise auswechseln. Dort liegen die Schienen laut DVB-Bauleiter Torsten Jakob bereits seit etwa 20 Jahren und sind inzwischen buchstäblich abgefahren. Gleiches gilt für die Schienen auf der anderen Elbseite, wo fast 300 Meter Gleis ausgewechselt werden müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit vielen Jahren setzen die Verkehrsbetriebe bereits auf die sogenannte Feste Fahrbahn, verlegen dabei ihre Schienen auf einer zuvor darunter gegossenen, sehr langlebigen Betonplatte. Das zahlt sich nun auf der Könneritzstraße aus. Dort müssen die alten Schienen quasi nur abgeschraubt und durch neue ersetzt werden. Das spart viel Zeit und Kosten.

Gewechselt werden auch die Weichen auf der Kreuzung mit der Ostra-Allee. Die Weichen waren auf dem Gelände der DVB in Reick bereits passgenau angefertigt worden und können jetzt vor Ort verlegt werden, was laut Torsten Jakob auch die Bauzeit verkürzt. Vom 5. bis 7. August sind die Bauleute zudem direkt auf der Kreuzung Anton-/Leipziger Straße aktiv, weil ei­ne Lockerung im Erdreich unter den Gleisen beseitigt werden muss. Die Arbeiten in beiden Bereichen kosten insgesamt 1,35 Millionen Euro.

So fährt die Linie 6

Während der Bauarbeiten rollen die Bahnen der Linie 6 nicht mehr über die Marienbrücke. Stattdessen wird die Linie 6 zwischen den Bahnhöfen Mitte und Neustadt über die Weißeritzstraße, Maxstraße, Ostra-Allee, Postplatz, Augustusbrücke und Anton-/Leipziger Straße umgeleitet.

So fährt die Linie 11

Auch die Linie 11 kann in den kommenden beiden Wochen nicht über die Marienbrücke geführt werden. Die Straßenbahnen rollen stattdessen zwischen Postplatz und Anton-/Leipziger Straße über die Augustusbrücke und den Neustädter Markt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So fahren die Linien 4 und 9

Die Linien 4 und 9 sind von den Ar­beiten größtenteils gar nicht betroffen. Nur zwischen dem 5. August, 4 Uhr, und 7. August, 3 Uhr – wenn die Bauleute auf der Kreuzung Anton-/Leipziger Straße anpacken –, werden die Straßenbahnen beider Linien in Richtung Stadt über eine andere Strecke fahren, kündigen die Dresdner Verkehrsbetriebe an.

Das erwartet Autofahrer

Auf der Könneritzstraße bleibt während der Arbeiten stets eine Spur für Autos offen. Lediglich zwischen 4. August, 7 Uhr, und 7. August, 5 Uhr, muss der Abschnitt in Richtung Marienbrücke komplett gesperrt werden. Eine ortsnahe Umleitung über die Maxstraße, Kleine Packhofstraße und Devrientstraße wird in dieser Zeit ausgeschildert sein.

Auf der anderen Elbseite geht es ebenfalls in beiden Richtungen nur einspurig an den Gleisbauern vorbei. Zwischen diesem Freitag, 7 Uhr und Montag, 5 Uhr, ist von der Marienbrücke kommend eine Umleitung über die Kleine Marienbrücke ausgeschildert. Am Wochenende darauf, vom 4. August, 7 Uhr bis 7. August, 5 Uhr können Autos von der Leipziger Straße in Richtung Zentrum nur über die Umleitung Eisenbahnstraße und Bahnhof Neustadt fahren.

DNN