Bauarbeiten an der Großenhainer Straße beendet

das war ein bitteres Jahr für Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und Autofahrer, aber auch für Fußgänger und Radfahrer: Alle mussten sich durch die Baustelle bewegen. Die einen saßen im Bus und nicht in der Straßenbahn, die anderen standen im Stau oder endlos lange an Ampeln. Es war eine Großbaustelle rund um den Neustädter Bahnhof, die unter keinem guten Stern stand: Spätfolgen von Corona gepaart mit Energiekrise und Materialengpässen, dazu ein Sommer 2022 mit unerträglichen Temperaturen für die Bauleute.

Restarbeiten an der Haltestelle Hansastraße vor der Eröffnung der Strecke am Montag. © Quelle: Anja Schneider

Die Fertigstellung im April 2023 wurde zur Illusion, aber jetzt ist es geschafft: Die Strecke ist ab Montag frei und ab Ende Juni können sogar die neuen Stadtbahnwagen auf der Linie 3 fahren. Verkehrswende ist ein abstrakter Begriff, der durch viele Puzzleteile zu etwas Konkretem wird. Die ausgebaute Achse Hansastraße und Großenhainer Straße ist ein solches Puzzlestück. Jetzt lesen

Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen. Kyu-Hyun Park Linksverteidiger bei Dynamo Dresden, über seine Verpflichtung

Das Steigenberger Hotel de Saxe in Dresden besticht durch klassische Eleganz. © Quelle: Steigenberger Hotels

Top-Immobilie in Dresden: Steigenberger-Hotel am Neumarkt wechselt den Besitzer

Der Immobilienmarkt kriselt. Doch in Dresden hat jetzt ein prominentes Unternehmen eine prominente Immobilie in Bestlage erworben. Das sind die Details. Jetzt lesen

DNN am Sonntag, 04.06.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Friedrich Merz, der Bundesvorsitzende der CDU. © Quelle: Michael Matthey/dpa

Neues Grundsatzprogramm geplant: Rente, Steuern, Bildung - das fordert die CDU

Die CDU nutzt die Oppositionszeit, um sich neue Ideen für das Land auszudenken. Diverse Forderungen zum Renteneintritt über die Einkommenssteuer hin zur Bildungspolitik werden aktuell in der Partei diskutiert. Dabei bricht sie auch mit manch einem konservativen Tabu. Jetzt lesen

Sonnabend und Sonntag: Zirkustheaterfestival - Vom 1. bis 11. Juni findet in Dresden das Zirkustheaterfestival statt. Auch an diesem Wochenende bietet der Spielpan viele Events an öffentlichen plätzen und in Theatern der Stadt.

Sonnabend, 8 Uhr: Wochenmarkt auf dem Schillerplatz - Bis zu 25 Stände öffnen hier insgesamt, es gibt Obst und Gemüse, Blumen, Fisch und Antipasti, Wurst und Käse, Eier, Nudeln und sogar Wild aus der Gegend.. Eine Übersicht zu Dresdens Wochenmärkten gibt es hier.

Sonnabend, 19 Uhr: Dresden singt und musiziert - Nachdem die Open-Air-Veranstaltung »Dresden singt & musiziert« pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnte, darf das beliebte Format 2023 nun endlich wieder an seinem traditionellen Standort, der Brühlschen Terrasse, gebührend in vielseitigen Klängen schwelgen.

Sonnabend, 20 Uhr: Fat Kat Disko in der Groove Station - In der Ankündigung der Veranstalter heißt es: Künstliche Intelligenz ist das Thema der Stunde. DJ Maik aus Oberpöbel ist deshalb schon in Sorge. Wird sein Job bald überflüssig? Das mit den Spotify-Playlisten war schon hart, aber die Nummer hier wird größer. Okay, der Computer kann ohnehin besser mixen als er. Aber wenn der nun auch noch die bessere Musikauswahl hat? Oh Kummer! Da sind diese Freaks aus Dresden im Vorteil, mit ihrer komischen Fat Kat Disko. Ort: Katharinenstr. 11-13, 01099 Dresden

Sonntag, 13 Uhr: Auszeichnung - Die Landeshauptstadt Dresden ehrt neun junge Ehrenamtliche mit der „Urkunde des Sportbürgermeisters der Landeshauptstadt Dresden für besonderes Engagement in der Jugendarbeit“.

Sonntag, 13 bis 22 Uhr: Click Clack - Open Air - mit Aftershowparty in der Showboxx ab 22 Uhr. Ort: Citybeach Dresden, Leipziger Str. 31, Dresden

Organspendeausweise - sie können Leben retten. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der 3. Juni ist der Tag der Organspende. Politik und Gesundheitswesen weisen zu diesem Anlass auf den Mangel an Spenderorganen in Deutschland hin. In Sachsen warteten laut aktuellen Daten der Stiftung Eurotransplant Anfang des Jahres 373 Menschen auf ein Spenderorgan. Besonders oft hoffen die Patientinnen und Patienten in diesem Bundesland auf eine neue Niere (266). Auf ein Herz warten gegenwärtig 23 Menschen und auf eine Leber 64.

Start einer Space-X-Rakete des Typs Falcon 9, die nach einem Raumschiff aus "Star Wars" benannt wurde. © Quelle: David J. Phillip/AP/dpa

... griechische Götter und Science-Fiction: Das bedeuten die Namen von Weltraumprogrammen

Egal ob „Himmelspalast“, „Artemis“ oder „Dragon“: Weltraumprojekte tragen meist ganz besondere Namen. Und fast immer steckt eine Geschichte dahinter, manchmal sogar eine Volksabstimmung. Eine Auswahl. Jetzt lesen

DNN