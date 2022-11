Eine unbekannte Frau hat am Freitagabend gemeinsam mit einem Komplizen die Hilfsbereitschaft eines Seniors in Dresden-Südvorstadt ausgenutzt und diesen beraubt.

Frau überfällt Senior in eigener Wohnung in Dresden-Südvorstadt

Dresden. In Dresden-Südvorstadt kam es am Freitagabend zu einem Überfall. Gegen 21.30 Uhr bat eine Frau einen Rentner, der an der Altenzeller Straße wohnte, um ein Glas Wasser. Er ließ sie daraufhin die Wohnung betreten, wo die Frau zunächst die Geldbörse des Mannes an sich nahm.

Der Mann bemerkte es und konnte die Börse nach kurzem Gerangel zurückerhalten. Dann kam jedoch ein Komplize der Frau hinzu und stieß den Senior zu Boden. Die beiden Diebe flüchteten anschließend. Der Mann bemerkte das Fehlen seines Mobiltelefons und von 10 Euro, die aus dem Portmonnaie entwendet worden waren.

Im Laufe des Samstags konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Diese wurden vorläufig festgenommen und sehen sich nun einer Ermittlung wegen räuberischen Diebstahls ausgesetzt.

