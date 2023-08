Balsam für die Dresdner Seele: TSMC investiert

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

der weltweit größte Chiphersteller TSMC baut eine neue Fabrik in Dresden – gemeinsam mit Infineon, Bosch und NXP. Balsam für die sächsische Unternehmerseele nach der vergeigten Ansiedlung von Intel.

Direkt neben der Fabrik von Bosch will TSMC in Dresden bauen. © Quelle: Eylert, Alexander

Dass das taiwanesische Unternehmen sich vor allem mit Blick auf üppige Fördermittel für Dresden entschied: geschenkt. Gleiches hat auch Infineon zum Fabrikausbau bewegt. Beides sichert und steigert die Dresdner Strahlkraft als Halbleiter-Leuchtturm. Denn: Jeder dritte Mikrochip aus Europa wird in Dresdner Fabriken hergestellt – Tendenz steigend. Davon kann die Stadt nur profitieren. Jetzt lesen

Zitat des Tages

TSMC in Dresden ist noch einmal ein Turbo-Boost für unseren Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Wenn sich ein Weltmarkt- und Technologieführer im globalen Wettbewerb für Dresden entscheidet, sagt das auch viel über die bisherige Entwicklung und Bedeutung unseres Hochtechnologiestandortes. Dirk Hilbert OB von Dresden zur geplanten Ansiedlung des Chipherstellers TSMC in der Stadt

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das Pumpspeicherwerk in Dresden-Niederwartha steht als Energiestandort vor dem Ende. © Quelle: Archiv/Steffen Manig

Vattenfall besiegelt Aus für Pumpspeicherwerk Niederwartha

Trotz vieler Kämpfe: An den Stauanlagen in Dresden-Niederwartha und Dresden-Oberwartha endet die Stromerzeugung. Dafür nennt der Besitzer Vattenfall jetzt einen konkreten Termin. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Seine Teufelsaustreibung wollten alle sehen: Regisseur William Friedkin (hier nach Interviews für seinen Film „Killer Joe“ in Venedig 2011) ist am Montag im Alter von 87 Jahren gestorben. © Quelle: Joel Ryan/AP

Auf Teufel komm raus – mit „Der Exorzist“ erfand William Friedkin den Blockbuster

Mit „Der Exorzist“ führte William Friedkin 1973 in dem Schocker Regie, der das moderne Blockbuster-Kino begründete. An seiner Kunst zweifelte der im Alter von 87 Jahren verstorbene Regisseur zeitlebens. Am Tag nach seinem Oscargewinn ging er schnurstracks zum Psychiater. Ein Nachruf. Jetzt lesen

Termine des Tages

10.30 Uhr: Sanierung der „Scheune“ - Baubürgermeister Stefan Kühn informiert über den aktuellen Baufortschritt am Kulturhaus in der Dresdner Neustadt.

13 Uhr: Der ÖPNV im Dresdner Westen - Die CDU-Stadtratsfraktion informiert über die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter 2000 Einwohnern der Ortsteile Zöllmen, Unkersdorf, Podemus, Steinbach, Oberwartha, Merbitz, Mobschatz, Rennersdorf und Brabschütz, die sie im Mai durchgeführt hat.

21 Uhr: Filmnächte am Elbufer - Suzume (Originalstimme: Nanoka Hara, deutsche Stimme: Emilia Raschewski) lebt in der ruhigen Stadt Kyushu und trifft einen jungen Mann „auf der Suche nach Türen“. Suzume folgt ihm zu einer Ruine eines verfallenen Gebäudes in den Bergen und findet eine freistehende Tür als wäre sie allein vor der Zerstörung gerettet worden. Suzume fühlt sich von einer unsichtbaren Kraft angezogen und greift nach der Tür – bald darauf öffnet sich in ganz Japan eine Tür nach der anderen. Um das Unheil das auf der anderen Seite lauernde Unheil abzuwehren, müssen sie wieder geschlossen werden.

Wer heute wichtig wird

Otto Rehhagel im Mai 2023 bei einem Treffen mit Spielern der Meistermannschaft des 1. FC Kaiserslautern von 1998. © Quelle: Uwe Anspach/dpa

„Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.“ - ein berühmtes Fußball-Zitat von Trainerlegende Otto Rehhagel. Allerdings trifft das nicht auf seine Arbeit zu. Wie kein anderer verstand er es, mit Mannschaften, die als krasse Außenseiter gehandelt wurden, allen ein Schnippchen zu schlagen. Rehhagel schaffte es 1998, mit dem Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern Deutscher Meister zu werden und gewann 2004 mit Griechenland die Europameisterschaft. Diese Husarenstücke machen ihn unsterblich. Heute feiert Otto Rehhagel seinen 85. Geburtstag.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Hausarrest beendet: Katzen in Walldorf dürfen auch in diesem Jahr früher wieder in die Wildnis entlassen werden. Der Grund ist die diesjährige Entwicklung der Wetterlage. © Quelle: Julian Stratenschulte

... die Katzen in Walldorf ‒ ihre umstrittene Ausgangssperre endet frühzeitig

Hausarrest beendet: Katzen in Walldorf dürfen auch in diesem Jahr früher als geplant wieder frei draußen herumlaufen. Grund dafür ist die schnelle Entwicklung der Jungvögel. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

