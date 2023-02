﻿Kompletter Stillstand: Gleisbau legt am Wochenende Bahnverkehr in Dresden lahm

Wegen Arbeiten an den Gleisen und Weichen fahren am Wochenende für Stunden keine Züge am Hauptbahnhof. Hinter der Sperrung steckt ein großangelegtes Sanierungsvorhaben, mit dem die Bahn noch dieses Jahr beginnen will.

Dresden. Bahnreisende müssen sich an diesem Wochenende in Dresden auf massive Einschränkungen einstellen. Wegen Arbeiten an Gleisen und Weichen rollen ab Sonnabendnachmittag, 16 Uhr, bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, am Hauptbahnhof keine Züge. Betroffen davon sind sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr.

Bei den Arbeiten jetzt handelt es sich bereits um einen Vorgriff auf die geplante Sanierung der Schienenkreuzung im Vorfeld des Hauptbahnhofs nahe der Budapester Straße – wo die Gleise aus Richtung Chemnitz und Bahnhof Neustadt aufeinandertreffen. Von diesem Jahr an will die Deutsche Bahn die maroden Brücken und Gleise in diesem Bereich komplett erneuern lassen (DNN berichteten).

Viele Züge starten oder enden in Neustadt

Die Sperrung an diesem Wochenende betrifft den kompletten Bahnverkehr, der über den Hauptbahnhof läuft. Auf der S-Bahn-Linie 1 fahren beispielsweise zwischen Dresden-Neustadt und Reick Busse statt Züge. In Richtung Freiberg fallen die Fahrten der S 3 zwischen Hauptbahnhof und Tharandt ganz aus, betroffen ist auch die Mitteldeutsche Regiobahn, deren Züge nicht zwischen Hauptbahnhof und Freital-Potschappel verkehren.

Regionalzüge aus Richtung Leipzig, Cottbus, Görlitz oder Zittau fahren nur bis oder ab Neustädter Bahnhof. Die Züge aus Elsterwerda enden oder beginnen in Dresden-Friedrichstadt. Ähnlich sieht es im Fernverkehr aus. Auch die IC und ICE starten oder enden in Dresden-Neustadt. Bei den Eurocitys aus Prag kommt es – und das bereits ab sonnabends 11 Uhr – je nach Verbindungen zu Ausfällen zwischen Děčín und Dresden sowie teils auch Berlin. Die Bahngesellschaften setzen auf allen betroffenen Linien Busse ein. Nähere Informationen zu den Ausfällen gibt es im Internet.

Sanierung der Schienenkreuzung dauert drei Jahre

Im Zuge der geplanten Sanierung des Bereichs vorm Dresdner Hauptbahnhof werden die Schienenstränge teils auch neu angeordnet, damit künftig mehr Züge das Nadelöhr passieren können. Die beiden Strecken Leipzig–Dresden und Berlin–Dresden, die über die Brücken verlaufen, und die darunter liegende Sachsen-Franken-Magistrale würden so besser in den Hauptbahnhof eingebunden.

Die Arbeiten werden voraussichtlich drei Jahre dauern und bei laufendem Betrieb erfolgen. Dennoch wird es deshalb in dieser Zeit Einschränkungen für Fahrgäste geben. Damit der Eisenbahnverkehr in Dresden keinen Kollaps erleidet, sind die Arbeiten in ein Dutzend kleinere Etappen unterteilt, die wiederum auf zwei große Abschnitte verteilt werden. So werde zunächst der nördliche – also der zum Stadtzentrum hingewandte Teil – angepackt, danach der südliche Teil, der an die Zwickauer Straße grenzt.

