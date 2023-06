Bahn baut in Dresden: Züge aus Elsterwerda, Cottbus und Hoyerswerda nur bis Neustadt

Dresden. Bahnreisende in Richtung West- und Niederlausitz müssen ab Sonnabend umdenken: Wegen Bauarbeiten an den Gleisen vor dem Dresdner Hauptbahnhof fahren die Züge von und nach Cottbus (RE 18), Hoyerswerda (RE 15) und Elsterwerda (RB 31) nur noch bis oder ab Neustädter Bahnhof. Die Bauarbeiten dauern Stand jetzt bis 2026 – so lange werden wahrscheinlich auch die Einschränkungen auf den betroffenen Linien nötig sein.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Bahn mit den Arbeiten am Schienenkreuz westlich des Hauptbahnhofs begonnen. Das Unternehmen will in verschiedenen Etappen die maroden Brücke und Gleise in dem Bereich, wo sich die Schienenstränge aus Chemnitz mit denen aus Leipzig, Berlin und Görlitz verei­nen, erneuern lassen. Während der Arbeiten müssen einzelne Gleise gesperrt werden – weshalb nicht mehr alle Züge durch das Baustellen-Nadelöhr fahren können.

Besseres Angebot in Richtung Elsterwerda

Die Züge aus Cottbus und Hoyerswerda enden und starten deshalb fortan schon in Dresden-Neustadt – ebenso wie die aus Elsterwerda, die über Friedrichstadt und dann nicht mehr weiter Richtung Hauptbahnhof, sondern auf die andere Elbseite rollen. Reisenden vom oder in Richtung Hauptbahnhof wird die Nutzung der S-Bahn-Linien 1 und 2 empfohlen. Die separaten S-Bahn-Gleise sind nicht von den Arbeiten betroffen. Zudem verweist der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) auf die am Neustädter Bahnhof verkehrenden Straßenbahnlinien 3, 6 und 11 als mögliche Alternativen.

Die maroden Brücken und Gleise vor dem Dresdner Hauptbahnhof sollen bis 2026 komplett erneuert werden. © Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Das Eindampfen des Fahrplans der Züge des RE 18 und RE 15 in Dresden bringt indes einige Verbesserungen für die Regionalbahnlinie 31 in Richtung Elsterwerda mit sich. „Da durch die Verkürzung der Linien bis Dresden-Neustadt insgesamt durch die DB Regio weniger Kilometer gefahren werden, als mit dem VVO vertraglich vereinbart, nutzen wir diese Ausfallkilometer dafür, Verbesserungen auf der Linie RB 31 zu schaffen“, erklärt VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen.

Länderbahn fährt weiterhin bis zum Hauptbahnhof

Demnach werden montags bis freitags drei Zugpaare, die bisher nur zwischen Dresden Hauptbahnhof und Coswig verkehrten, bis Großenhain Cottbuser Bahnhof verlängert. Damit wird unter anderem das Angebot für Beschäftigte in den Betrieben in Radebeul-Naundorf verbessert, so Burkhard Ehlen. Dies betrifft laut Verbund die Fahrten ab Coswig um 12.31, 18.31 und 20.31 Uhr. In die Gegenrichtung fahren die Züge ab Großenhain um 13.01, 19.01 sowie 21.01 Uhr. Außerdem kommt eine abendliche Fahrt der RB 31 hinzu: Sie startet um 22.07 Uhr ab Dresden Neustadt und erreicht Elsterwerda um 23.09 Uhr.

Andere Verbindungen werden durch die Bauarbeiten zunächst nicht betroffen sein. Die Züge der S 8 – die anders als die der S 1 und der S 2 nicht auf den S-Bahn-Gleisen fahren – rollen ebenso weiter bis zum Hauptbahnhof wie die des RE 50 zwischen Dresden und Leipzig sowie die Trilex-Züge der Länderbahn, die die Landeshauptstadt mit Zielen in der Oberlausitz, Polen und Tschechien verbinden.

Erneut vollständige Sperrung des Hauptbahnhofs Ende August

Im August ist wegen der Arbeiten an dem Gleiskreuz noch einmal eine erneute vollständige Sperrung des Hauptbahnhofs notwendig. Wie bereits für mehrere Stunden im Februar werden dann aber über drei Tage hinweg vom 25. bis 28. August dort gar keine Züge mehr fahren.

DNN