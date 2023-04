﻿Bundesweiter Bahnstreik trifft Dresden: Züge stehen bis 11 Uhr still

EVG

Am Freitag sollen bundesweit die Züge zwischen 3 Uhr früh und 11 Uhr vormittags stillstehen – auch in Dresden.

Bis 11 Uhr vormittags wird am Freitag der Bahnverkehr bestreikt. Was das für Auswirkungen auf Fernzüge, S-Bahnen und Regionalzüge in Dresden hat, lesen Sie hier.

Benjamin Wätzold mit fkä WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket