Bahnhof Neustadt: Polizei stellt Dieb mit seiner Beute

Einen mutmaßlichen Dieb haben Polizisten am Donnerstag gestellt. Er hatte seine Beute noch am Mann. Bei seiner Festnahme wehrte er sich heftig.

Dresden. Einen mutmaßlichen Dieb haben Beamte am Donnerstagvormittag in der Inneren Neustadt gestellt. Der 34-Jährige steht im Verdacht, aus einem Haus an der Görlitzer Straße vier Laptops, ein Handy und eine EC-Karte gestohlen zu haben.

Als er mit der gestohlenen Karte am Bahnhof Neustadt einen Fahrschein kaufte, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Auch den Rest des Diebesguts hatte der Mann noch dabei. Während der Kontrolle wehrte er sich, schlug nach den Beamten und verletzte einen von ihnen leicht, worauf sie ihm Handschellen anlegten.

Der Wert der Gestohlenen Gegenstände soll rund 4.000 Euro betragen. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Diebstahls und Wiederstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Von lg