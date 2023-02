Betrunkener bedroht Bäckereiverkäufer im Bahnhof Neustadt

Ein Betrunkener hat am Sonntagmorgen einen Verkäufer einer Bäckerei im Bahnhof Dresden-Neustadt bedroht. Die Bundespolizei nahm den Mann vor Ort fest, denn gegen den 36-Jährigen lag obendrein ein offener Haftbefehl vor.

Dresden. Ein betrunkener Mann hat am Sonntagmorgen einen Mitarbeiter in einer Bäckerei am Bahnhof Neustadt bedroht. Laut Bundespolizei rief der 36-Jährige: „Ich schneide dir den Hals auf!“

Als die Polizisten den Mann vor Ort festnahmen, fanden sie allerdings kein Messer bei ihm. Jedoch stellte sich beim Überprüfen der Identität des Mannes aus Nicaragua heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen Körperverletzung vorliegt. Obendrein hatte der 36-Jährige einen Alkoholpegel von beinahe zwei Promille.

Da er die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 1400 Euro nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Dresden, teilte die Bundespolizei mit. Außerdem laufen nun Ermittlungen wegen Bedrohung gegen den 36-Jährigen.