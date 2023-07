Bahnhof Dresden-Neustadt bekommt Fahrradparkhaus

Dresden. Das Fahrradchaos vor dem Bahnhof Dresden-Neustadt dürfte nun bald ein Ende haben: Am Mittwoch bewilligte der Haushaltsausschuss des Bundestages die Förderung von 37 Fahrradparkhäusern an Bahnhöfen in Deutschland im Rahmen des Bundesprogrammes „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ vom Bundesministerium für Verkehr und Digitales. Darunter ist auch der Verkehrsknotenpunkt Bahnhof Dresden-Neustadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis das Projekt am 31. Dezember 2026 endet, sollen insgesamt 800 wettergeschützte Stellplätze geschaffen werden, acht davon für Lastenräder samt Anhänger. Außerdem soll es Ladestationen für E-Bikes, Fahrradboxen, Schließfächer und sogar Service- und Reparaturstationen geben. Auch ein eigener Fahrradladen soll entstehen.

Das vollständig barrierefreie Fahrradparkhaus wird sich in Bus- und Bahnnähe befinden und soll so für ÖPNV-Nutzer eine attraktive Möglichkeit zum sicheren Abstellen sein. Insgesamt 2,4 Millionen Euro bewilligte Fördermittel werden in das Projekt am Neustädter Bahnhof fließen; damit sei das Parkhaus eines der größten Projekte seiner Art, so Rasha Nasr (SPD), Bundestagsabgeordnete aus Dresden.

DNN