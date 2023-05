﻿Mehr Platz in den Zügen der Länderbahn von Dresden in die Oberlausitz

Dresden. Die Länderbahn will ab 1. Juni ihr Angebot zwischen Dresden und der Oberlausitz verstärken. Wie das Unternehmen mitteilte, werden an die Züge auf den besonders stark ausgelasteten Verbindungen zwischen Dresden und Görlitz beziehungsweise Zittau zusätzliche Triebwagen angekoppelt. Bereits jetzt am Pfingstwochenende werden wegen der erwarteten höheren Nachfrage ebenfalls zusätzliche Wagen an den Zügen hängen.

Darüber hinaus wird die Regionalbahn, die am Morgen um 6.06 Uhr in Zittau startet, ab 1. Juni montags bis freitags nicht mehr in Bischofswerda enden, sondern dort an eine aus Görlitz nach Dresden fahrenden Regionalbahn angehängt. Die Bestellung des zusätzlichen Angebots sei mit den beiden Zweckverbänden Oberlausitz-Niederschlesien und Oberelbe vereinbart worden.

Züge fahren nach acht Jahren wieder bis Seifhennersdorf

Gute Nachrichten gibt es zudem auch für Reisende in Richtung Seifhennersdorf. Ab 11. Juni wird die Linie L7 (Liberec-Zittau-Varnsdorf-Seifhennersdorf) wieder bis in die Oberlausitzer Kleinstadt fahren. Seit über acht Jahren endeten die Züge immer am Halt Varnsdorf Pivovar Kocour. An der Kultbrauerei mit der schwarzen Katze mussten Reisende bisher für die letzte Etappe bis Seifhennersdorf in Busse umsteigen. Von Mitte Juni an rollen die Züge wieder über den Stadtviadukt.

Mit dem Ausbau des Angebots reagieren die Länderbahn und die beiden Verkehrsverbünde auf die gestiegene Nachfrage auf den Verbindungen zwischen Dresden und der Oberlausitz. Zuletzt hatte auch die Einführung des Deutschlandtickets diese verstärkt.

Zunächst nur Testphase bis Anfang Juli

Bei den nun zusätzlichen Kapazitäten handelt es sich zunächst allerdings nur um eine Testphase – bis zum Start der Bauarbeiten an der Strecke zwischen Wilthen und Ebersbach am 8. Juli. Über eine Fortsetzung und dauerhafte Übernahme in den Fahrplan fürs kommende Jahr soll nach Auswertung der tatsächlichen Auslastung entschieden werden.

