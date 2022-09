﻿BAföG-Förderfähigkeit entzogen: Dresdner Schule verklagt Schülerin auf Geld

Gerichtsstreit um Schulgeld: Eine Dresdner Schule warb mit BAföG-Leistungen, bekam die Förderfähigkeit aber entzogen und verklagte nun eine Schülerin, die das Schulgeld nicht zahlte.

Dresden. Schule gegen Ex-Schülerin, hieß es am Dienstag am Dresdner Amtsgericht. Gestritten wurde um rund 4000 Euro Schulgeld. Begonnen hatte alles mit einem Flyer der Semper Schule Dresden, den Gina N. vor einigen Jahren auf einer Ausbildungsmesse in die Hände fiel. Die Schule warb mit zahlreichen Angeboten und mit ihrer BAföG-Berechtigung.

Das war wichtig für die junge Frau. Da die private Berufsfachschule Schulgeld verlangte, konnte sie sich mit der Ausbildungsförderung ihre Ausbildung finanzieren. Ohne die hätte sie das Schulgeld nicht aufbringen können. Im August 2017 begann sie mit der Ausbildung zur Grafik- und Mediendesignerin, zahlte monatlich 355 Euro Schulgeld und bekam im Gegenzug 465 Euro BAföG.