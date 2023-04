﻿Hier gibt es am 1. Mai frische Brötchen in Dresden

Dresden. An einem Feiertag in Dresden frische Brötchen zu kaufen, ist nicht ganz einfach. Natürlich bieten die Tankstellen im Stadtgebiet allzeit frisches Backwerk. Doch wer am 1. Mai ein Bäckerbrötchen kaufen möchte, muss wissen, welche Bäckereien am Tag der Arbeit in Dresden geöffnet haben.

Die Öffnungszeiten im Überblick, unterteilt nach Stadtteilen:

Bäcker im Bahnhofsviertel

Le Crobag, am Hauptbahnhof, 01069 Dresden: 5 bis 19 Uhr

Bäcker in der Altstadt

Bäckerei Dreißig, Altmarkt 7, 01067: Dresden 7 bis 18 Uhr

Bäckerei Dreißig, Wallstraße 6, 01067: Dresden 7 bis 18 Uhr

Bäcker in Großzschachwitz

Dresdner Mühlenbäckerei, Bahnhofstr. 70, 01259 Dresden; 7 bis 11 Uhr

Bäcker in Johannstadt

Bäckerei Dreißig, Nicolaistr. 28 (Fetscherforum), 01307 Dresden: 7 bis 18 Uhr

Bäcker in Laubegast

Bäckerei Dreißig, Alttolkewitz 26, 01279 Dresden: 7 bis 18 Uhr

Bäckereien in der Neustadt

Bäckerei Dreißig, Hauptstraße 5B, 01097 Dresden: 7 bis 18 Uhr

Bäckerei Dreißig, Königsbrücker Str. 76, 01099 Dresden: 7 bis 18 Uhr

Le Crobag, Schlesischer Platz 1, 01097 Dresden: 5 bis 20 Uhr

Bäckereien in Pieschen

Bäckerei Dreißig, Leipziger Str. 120, 01127 Dresden: 7 bis 18 Uhr

Bäcker in der Radeberger Vorstadt

Dresdner Mühlenbäckerei, Bischofsweg 31, 01099 Dresden: 7 bis 11 Uhr

Bäcker in Striesen

Bäckerei Bärenhecke, Ermelstraße 34, 01277 Dresden: 6 bis 11 Uhr

Bäcker in Trachau

Bäckerei und Cafe Eckert – Café zum Türmchen, Industriestr. 12, 01129 Dresden: 7 bis 18 Uhr

Bäckerei und Café Eckert, Großenhainer Str. 221, 01129 Dresden: 7 bis 18 Uhr

Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Haben wir einen Bäcker vergessen? Schreiben Sie uns gern eine Mail an online@dnn.de.