﻿Künstliche Intelligenz hält Einzug bei Bäcker Wippler in Dresden

Dresden. Künstliche Intelligenz im Handwerk? Als Dr. Markus Schotters kürzlich dieses Thema auf die Tagesordnung der monatlichen Gesprächsrunde bei TAB, beim The Alternative Board, setzte, war Andreas Wippler zunächst skeptisch. „Am Ende hatte ich sogar die längste Liste mit möglichen Einsatzgebieten“, sagt der 45-Jährige.

Chef für 75 Beschäftigte

Er führt gemeinsam mit seiner Frau Doreen in der vierten Generation die bekannte Bäckerei Wippler. Seine Urgroßeltern Max und Elisabeth hatten 1910 das Familienunternehmen gegründet. Nun setzt der Urenkel an fünf Standorten in Dresden die Familientradition fort und beschäftigt insgesamt 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seine Schwester und Konditormeisterin Kathrin Wippler führt das Café am Körnerplatz.

Wie sein Vater Michael ist auch Andreas in mehreren Gremien im Handwerk tätig. Dennoch reichte ihm dieser rege Austausch in der Branche nicht. Er suchte zudem Gespräche mit Unternehmern aus anderen Fachgebieten. So fand er vor fünf Jahren zu TAB und tauscht sich in seinem Unternehmerkreis mit einer Steuerberaterin, einem Spezialisten für Pumpen beziehungsweise einem für Sensortechnik, einer Geschäftsführerin im Anlagenbau für Umspannwerke sowie mit dem Chef einer Agentur für Marketing-Automation aus.

Mitarbeiter finden und halten ist schwer

In den monatlichen Treffen geht es um unterschiedliche Themen zur Weiterentwicklung der Unternehmen – derzeit insbesondere darum, wie die Attraktivität für Mitarbeiter erhöht werden kann. „Das hilft mir sehr, oft lag die Lösung auf der Hand, aber ich habe sie nicht gesehen“, beschreibt er den Nutzen der Treffen. Mitarbeiter sind schwer zu finden und nicht immer leicht zu halten. Diese Herausforderung haben gegenwärtig alle Arbeitgeber. Individuelle Angebote sind da gefragt. Beispielsweise bei der Mobilität, dem einen nutzt ein Jobticket, ein anderer ist mit einem Job-Bike gut beraten.

Irgendwann gibt die Kasse die Kommandos

Nun freut sich Wippler auch auf die Möglichkeiten durch die KI: „Wir werden sie nutzen, müssen mutig sein. Das wird spannend“, sagt er. Schon jetzt nutzt er Softwareprogramme, die Erfahrungen aus der Vergangenheit wie Verkaufsdaten beachten, aber auch Wetterprognosen, und Ferienzeiten berücksichtigen. Die Künstliche Intelligenz geht weiter und imitiert menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität. Indem KI-Systeme die Folgen früherer Aktionen analysieren, sind sie in der Lage, ihr Handeln anzupassen und autonom zu arbeiten. „Mit der KI wird vielleicht irgendwann die Kasse sagen, backe noch mal 50 Brötchen, weil es in Kürze eine größere Nachfrage gibt“, vermutet der Bäckermeister.

Bestellen muss mit wenigen Klicks klappen

Auch bei der Bürotätigkeit und der Annahme und Bearbeitung von Bestellungen will er künftig auf die KI setzen. Im Sommer plant Andreas Wippler, die Homepage und den Online-Shop zu aktualisieren. Auch hierbei haben ihm die Hinweise anderer Unternehmer geholfen. „Schöne Bilder gehören sicherlich dazu, aber wichtiger ist es, dass das Bestellen mit wenigen Klicks funktioniert“, schätzt er ein. 70 Prozent des Stollengeschäfts wickelt die Bäckerei Wippler online ab.

Künftig widmet er sich auch verstärkt dem Backen von Brot und entsprechenden Onlineangeboten. Gemeinsam mit den anderen beiden Sachsen Stefan Richter aus Kubschütz und Siegfried Wunderlich aus Oelsnitz hat Andreas Wippler im Frühjahr den Titel Brotsommelier erhalten. Vorausgegangen ist eine intensive Entwicklung einer neuen Brotsorte, die er gerade erst vorgestellt hat: das Brennnesseltoastbrot „Die bissige Gärtnerin“.

Neubau einer Backstube schafft Platz

Zur Institution wurde seine Backwirtschaft Pillnitz im denkmalgeschützten Dreiseitenhof. „Wir haben so ein bisschen ein Luxusproblem: Besonders an den Wochenenden und in den Ferien reicht einfach der Platz nicht mehr. Das wird jedoch dann für die Mitarbeiter grenzwertig und bedeutet oftmals Stress“, schildert er. Ursprünglich wollte er deshalb ausschließlich das Café erweitern. „Doch während der Corona-Pandemie und einer sechsmonatigen Schließung wurde klar, dass vor allem zukünftig beste Bedingungen zur Herstellung unserer handwerklichen Produkte wichtig sind. So soll nun ein Neubau für die Backstube entstehen und deren bisherige Fläche der Gastronomie zugeschlagen werden.“ Die Planungen dafür laufen.

Mit dem Neubau plant Andreas Wippler auch bessere Bedingungen für die Produktion. Mit der KI sollen Abläufe optimiert und Mitarbeiter effektiver eingesetzt werden. Ein Beispiel ist das Trennen von Eiern. Rund 400 Stück benötigt Wippler täglich. Auch künftig sollen es frische sein, Eipulver komme für ihn nicht in Frage. Weil aber das händische Trennen der Eier sehr zeitaufwendig ist, denkt er über den Kauf einer Trennmaschine nach. Noch fehlt dazu der Platz.

Bäckerhandwerk muss bezahlbar bleiben

Qualität, ehrliches Handwerk, ist für Wippler der wichtigste Verkaufsgrund, zumal er mit Discounterpreisen weder mithalten kann noch will. „Bäckerhandwerk muss aber auf der anderen Seite auch ein stückweit bezahlbar bleiben“, so sein Credo. Nicht so einfach, wenn nicht nur Preise für Löhne und Rohstoffe drastisch gestiegen sind, sondern sich beispielsweise der Gaspreis versechsfacht hat.

Durch die TAB-Runden habe er auch das Loslassen und Delegieren verinnerlicht. Es helfe dem Unternehmen eher weniger, wenn er sich ausschließlich zwischen Teigkessel und Backofen bewege und so möglicherweise den Blick fürs große Ganze verliere.

Unterstützung durch Führungsmannschaft

Unterstützung bekommen er und seine Frau Doreen von seiner seit mehreren Jahren entwickelten Führungsmannschaft, die Produktion, Verkauf und Verwaltung im Tagesgeschäft managt. Die so gewonnene Zeit nutzt das Paar, um am Unternehmen zu arbeiten. „Wir finden eine gesunde Mischung aus Teil der Mannschaft zu sein, aber andererseits noch genug Zeit zu haben, über das Unternehmen nachzudenken. Das finde ich sehr wichtig“, sagt Andreas Wippler. Er wird sich nun als Brotsommelier wieder vermehrt genussvollen Brotkreationen widmen und diese den Kunden beschreiben und so schmackhaft machen.

