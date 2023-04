﻿Hier gibt es in Dresden frische Brötchen an den Osterfeiertagen

Wo gibt es Karfreitag und Ostermontag in Dresden frische Brötchen? Ein Überblick über geöffnete Bäckereien an den Osterfeiertagen.

Einige Dresdner Bäckereien bieten Karfreitag und Ostermontag frische Brötchen an (Symbolbild).

Dresden. Ostern steht bevor. Wer Glück hat, kann vier freie Tage am Stück genießen. Ausschlafen und dann ein schönes Frühstück mit frischen Brötchen – doch wo gibt es die eigentlich? Selbstverständlich bieten die Tankstellen im Stadtgebiet täglich frische Backwaren. Wer will, kann sich zudem Karsamstag bei der Bäckerei seines Vertrauens eindecken, denn dieser Tag ist kein Feiertag.

Einige Dresdner Bäckereien bieten aber auch an den zwei Feiertagen, also Karfreitag und Ostermontag, frische Brötchen an. Die Übersicht:

Bäcker am Hauptbahnhof Dresden

Le Crobag im Hauptbahnhof, 01069 Dresden; 5 bis 15 Uhr

Bäcker in der Altstadt

Bäckerei Dreißig, Altmarkt 7, 01067 Dresden; 7 bis 18 Uhr

Bäckerei Dreißig, Wallstraße 6, 01067 Dresden; 7 bis 18 Uhr

Bäcker in Großzschachwitz

Dresdner Mühlenbäckerei, Bahnhofstr. 70, 01259 Dresden; 7 bis 11 Uhr

Bäcker in Hosterwitz/Pillnitz

Bäckerei Wippler – Backwirtschaft Pillnitz, Söbrigener Str. 1, 01326 Dresden; 7 bis 18 Uhr

Bäcker in der Johannstadt

Bäckerei Dreißig, Nicolaistr. 28 (Fetscherforum), 01307 Dresden; 7 bis 18 Uhr

Bäcker in Laubegast

Bäckerei Dreißig, Alttolkewitz 26, 01279 Dresden; 7 bis 18 Uhr

Bäckerei Siemank, Laubegaster Ufer 24, 01279 Dresden; 7 bis 18 Uhr

Bäcker in der Neustadt

Bäckerei Dreißig, Hauptstraße 5B, 01097 Dresden; 8 bis 17 Uhr

Bäckerei Dreißig, Königsbrücker Str. 76, 01099 Dresden; 8 bis 17 Uhr

Le Crobag, Schlesischer Platz 1, 01097 Dresden; 5 bis 20 Uhr

Bäcker in Pieschen

Bäckerei Dreißig, Leipziger Str. 120, 01127 Dresden; 7 bis 18 Uhr

Bäcker in der Radeberger Vorstadt

Dresdner Mühlenbäckerei, Bischofsweg 31, 01099 Dresden; 7 bis 11 Uhr

Bäcker in Striesen

Bäckerei Bärenhecke, Ermelstraße 34, 01277 Dresden; 6 bis 11 Uhr

Dresdner Backhaus, Augsburger Str. 4, 01309 Dresden; 7.30 bis 17 Uhr

Bäcker in Trachau

Bäckerei und Cafe Eckert – Café zum Türmchen, Industriestr. 12, 01129 Dresden; 7 bis 18 Uhr

Bäckerei und Café Eckert, Großenhainer Str. 221, 01129 Dresden; 7 bis 18 Uhr

Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Haben wir einen Bäcker vergessen? Schreiben Sie uns gern eine Mail an online@dnn.de.