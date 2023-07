Obwohl das Baden im Stausee Oberwartha in Dresden verboten ist, tummeln sich dort laut Betreiber des Pumpspeicherwerks Vattenfall immer wieder Wildbader. Dabei bestehe Lebensgefahr.

Dresden. Wer sich bei den heißen Temperaturen im Stausee Oberwartha abkühlen will, kann in Lebensgefahr geraten. So die Warnung des Unternehmens Vattenfall Wasserkraft, das das zum Stausee gehörige Pumpspeicherwerk Niederwartha betreibt. Der Betreiber appelliert aktuell an alle Wildbader, stattdessen in öffentliche Freibäder zu gehen.