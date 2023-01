﻿Baby an der Gleisschleife Prohlis ausgesetzt: Mutter verurteilt

Eine 37-Jährige brachte im Dezember 2019 ein Mädchen zur Welt und ließ die Kleine sterben. Jetzt wurde die Mutter verurteilt – wegen Totschlags in einem minderschweren Fall.

Das Gelände an der Gleisschleife in Prohlis wurde nach dem Fund der Babyleiche abgesperrt, Polizisten bewachten das Areal.

Dresden. Als Polizeibeamte am 9. Dezember 2019 das Gelände an der Gleisschleife in Prohlis absuchten, machten sie eine grausige Entdeckung: ein totes Neugeborenes. Die Schwurgerichtskammer des Landgericht hat nun die Mutter des Babys, Manja B., wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kammer ging wegen der besonderen Gesamtumstände, der Belastung nach der Geburt und des Crystalkonsums der Mutter von einem minderschweren Fall aus.

Baby im Keller zur Welt gebracht

Die Angeklagte brachte das Baby in einem Keller eines Prohliser Wohnhauses zur Welt, fuhr damit zur Endhaltestelle und legte es versteckt hinter einer Lärmschutzwand ab. Dann ging sie zu ihrem Arbeitsplatz im Kaufpark Nickern. Als sie dort zusammenbrach, brachte man sie in die Uni-Klinik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Ärzte stellten fest, dass sie kurz zuvor ein Kind entbunden hatte, was die damals 37-Jährige leugnete. Erst Stunden später offenbarte sie „scheibchenweise“ – wie es ein Kriminalbeamter nannte, der sie dort vernommen hatte – wo das Kind zu finden sei. Zu spät für die kleine Amy, sie war unversorgt erfroren und stand zudem unter Drogen, da die Angeklagte intensiv Crystal konsumierte.

Schon drei Kinder in Babyklappe abgegeben

Manja B. hat sieben Kinder geboren. Drei gab sie in der Babyklappe ab. Warum tat sie das mit der kleinen Amy nicht? „Sie sagte, sie hätte darüber nachgedacht, sich dann aber dagegen entschieden und sei zur Arbeit gegangen“, erzählte der Beamte. Während der Einlassung der Angeklagten war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden.