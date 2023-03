Unfall an der Raststätte „Dresdner Tor“: Sattelzug prallt gegen parkenden Sattelzug

Der Name Luisa Neubauer, so unauffällig er im Gegensatz zu dem der Großmutter Dagmar Reemtsma auch ist, dürfte mittlerweile jedem in Deutschland etwas sagen. Gemeinsam haben sie das Buch „Gegen die Ohnmacht“ verfasst, Luisa Neubauer hat es in der Dresdner Schauburg vorgestellt.