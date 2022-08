Dresden. „Ich wünsche mir, dass sie aus dem Verfahren viel gelernt haben. Es war eine völlig sinnlose Aktion, die sie da gestartet haben. Man kann von Glück reden, dass da nicht mehr passiert ist“, erklärte Jugendrichter Markus Vogel am Mittwoch dem 19-jährigen Angeklagten. Richard W. hat in einer Märznacht wirklich viel Unfug gebaut und stand nun wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und unerlaubtem Verlassen des Unfallorts vorm Amtsgericht.

Mit frisiertem Moped vor Polizeikontrolle geflohen

Der Azubi hatte sein Simson-Moped frisiert und so hochgetunt, dass es statt der maximal 60 km/h auf eine Höchstgeschwindigkeit von 120 kam. Allerdings hatte der 19-Jährige für soviel PS keine Fahrerlaubnis. Trotzdem fuhr er damit rum, geriet am 4. März auf der Friedrichstraße in eine Verkehrskontrolle und trat aufs Gaspedal. „Ich wusste, dass ich dafür keine Papiere hatte und wollte vor der Polizei abhauen“, erklärte er. Die Beamten staunten nicht schlecht, als das landläufig „Simme“ genante Gefährt plötzlich mit rund hundert Sachen davonraste. „Wir hatten richtig zu tun, ranzukommen.“

Unfall gebaut und abgehauen

Richard W. bog nach rechts in das für Autos gesperrte Gleisbett der Straßenbahn ein und rammte dann an der Kreuzung Magdeburger Straße einen Renault, der da ampelbedingt halten musste. „Ich war ziemlich erschrocken, als da plötzlich ein Fahrzeug kam, wo gar keins kommen durfte. Das hätte für mich und ihn richtig gefährlich werden können.“ Passiert ist beiden nichts, allerdings entstand am Pkw ein Sachschaden von 1500 Euro. Richard W. interessierte das wenig, er stieg wieder auf sein Moped und haute ab. Weit kam er nicht, rutschte weg und fiel um, da griffen die Beamten zu.

Azubi muss weiter „laufen“

Der 19-Jährige hat sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen, er hat sich bei dem Renaultfahrer entschuldigt, seine Eltern haben den Schaden bezahlt, den stottert er jetzt in Raten bei ihnen ab. Führerschein und Fahrerlaubnis musste er abgeben und fährt seit fünf Monaten mit Bus und Bahn. Strafe genug, meinte sein Verteidiger und dachte laut über eine Einstellung und die sofortige Rückgabe der Papiere nach. Vogel wies dies zurück. Ein Moped frisieren könne man vielleicht noch als jugendliches Geprotze abtun, aber einen Unfall zu bauen und einfach weiterzufahren, gehe nicht. Richard W. wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt, muss zum Verkehrstrainingskurs, weitere drei Monate laufen und die Verfahrenskosten tragen, denn als Azubi hat er ja ein Einkommen. „Man merkt, dass sie unzufrieden sind, aber anders geht es nicht“, sagte der Richter.

PS: Wäre Richard W. als er Polizeiauto bemerkte, ruhig geblieben, wäre nichts passiert. Die Beamten wollten nicht ihn, sondern das Fahrzeug hinter ihm kontrollieren. Erst als der 19-Jährige plötzlich „Gummi gab“, wurden sie stutzig und fuhren hinterher.