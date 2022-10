Autoknacker schlagen in Dresden neun Mal zu

Autoknacker sind in Dresden in neun Wagen eingebrochen. Sie schlugen die Fensterscheiben ein, durchsuchten die Autos und stahlen mindestens zwei EC-Karten.

Dresden. Autoknacker sind im Stadtgebiet in mindesten neun Wagen eingebrochen.Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und durchsuchten die Autos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf einem Parkplatz an der Lohrmannstraße brachen sie auf diese Weise gleich in vier Autos ein – in einen VW Touran, einen Deawoo, einen Skoda Rapid und einen VW Tiguan. Auf der Espenstraße stahlen die Täter unter anderem eine EC-Karte aus einem Nissan Pixo, ebenso aus einem VW Touran auf der Heidenauer Straße. In beiden Fällen versuchten die Unbekannten anschließend Geld mit den Karten abzuheben beziehungsweise einzukaufen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Abschließende Angaben zum Diebesgut und zur Höhe der Sachschäden liegen laut Polizeiinformationen bislang nicht vor.

Von lg