Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Montag am Ende des Tunnels Bramschstraße die Kontrolle über sein Auto verloren. Der entstandene Schaden wird fünfstellig angegeben.

Autofahrer rammt Schranke am Bramschtunnel in Dresden – hoher Schaden

Dresden. Hohen Sachschaden hat in der Nacht zu Montag ein Autofahrer in Dresden-Löbtau verursacht. Der 45-Jährige fuhr gegen 2 Uhr in seinem Mercedes auf der Coventrystraße in Richtung Zentrum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Ende des Tunnels Bramschstraße verlor er die Kontrolle über den Wagen und rammte die dortige Schrankenanlage. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 40.000 Euro an.

Von fkä