Autofahrer verursacht Unfall mit 1,3 Promille

Ein 23-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag in der Südvorstadt beim Abbiegevorgang mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Ein Alkoholtest ergab: 1,3 Promille.

In der Nacht zu Donnerstag ist ein alkoholisierter Autofahrer beim Abbiegevorgang mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls in Richtung Fritz-Löffler-Straße unterwegs.

Dresden. In der Nacht zu Donnerstag ist ein 23-jähriger Autofahrer beim Abbiegevorgang in der Südvorstadt mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Er bog mit seinem Skoda Fabia von der Bayerischen Straße nach rechts in Richtung der Fritz-Löffler-Straße ab und musste verkehrsbedingt anhalten. Um die Ampel besser sehen zu können, setzte er zurück und stieß gegen einen Mercedes.

Nach Angaben der Polizei wurden weder der Unfallverursacher noch der 25-jährige Mercedesfahrer bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Die Polizei führte im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem 23-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von etwa 1,3 Promille ergab. Gegen den Deutschen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von lp