﻿Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall

Dresden. Am Mittwochmittag ist ein Auto auf der Zamenhofstraße mit einem parkenden Fahrzeug zusammengestoßen. In Folge der Kollision überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.