﻿Auto überschlägt sich bei Langebrück – zwei Verletzte

Dresden. Auf der Radeberger Landstraße (S 95) zwischen Dresden und Radeberg haben sich am Sonntagvormittag zwei Männer bei einem Autounfall verletzt. Ersten Angaben zufolge geriet gegen 11.15 Uhr ein Renault Thalia mit slowakischem Kennzeichen kurz vor dem Abzweig nach Langebrück in einer Rechtskurve ins Schleudern. Das Auto fuhr nach rechts in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die beiden Insassen erlitten Verletzungen, konnten sich jedoch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Männer wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Am Renault entstand Totalschaden.

Die Staatsstraße war zunächst gesperrt, später leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Beamten ermitteln nun zur Unfallursache.