﻿Dresden-Friedrichstadt: Kleintransporter kollidiert mit Haltestellenhäuschen

Am Dienstagmorgen ist in der Dresdner an der Hamburger Straße ein Kleintransporter in ein Haltestellenhäuschen geschlittert. Der Fahrer wurde verletzt.

