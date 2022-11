﻿Auto landet in Dresden-Kleinzschachwitz in der Elbe

Am Auto ist erheblicher Schaden entstanden.

Am Mittwochabend landete in Dresden ein blauer Ford in der Elbe. Warum, das ist noch unklar.

