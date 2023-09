Auto erfasst Kind – Elfjähriger schwer verletzt

Dresden. Am Montag hat ein Auto auf der Bahnhofsstraße ein elfjähriges Kind erfasst. Der 26-jährige Fahrer war mit seinem Fiesta in Richtung Niedersedlitz unterwegs, als der Elfjährige auf die Fahrbahn trat. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 3 000 Euro, so die Polizei.

DNN