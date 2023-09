Gruppe Jugendlicher in Dresden-Plauen von Auto erfasst, mehrere Verletzte

Wildrosenterrassen

Hier entsteht ein neues Wohnquartier in Dresden

Es war ein zäher Prozess: 2017 begann die Baywobau Dresden mit den Planungen für ein Wohnquartier in Altnaußlitz. Das Vorhaben stand mehrfach in der Gestaltungskommission in der Kritik. Jetzt wird Richtfest gefeiert.