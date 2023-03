Auto erfasst Fußgängerin auf der Sebnitzer Straße

Am Dienstag hat ein Auto auf der Sebnitzer Straße eine Fußgängerin erfasst. Bei dem Unfall wurde die 34-Jährige schwer verletzt.

Am Dienstag hat ein Auto auf der Sebnitzer Straße eine Fußgängerin erfasst. (Symbolbild)

Dresden. Am Dienstagmorgen hat ein Auto auf der Sebnitzer Straße eine Fußgängerin erfasst. Die 42-jährige Fahrerin bog mit ihrem Fahrzeug von der Görlitzer Straße nach links auf die Sebnitzer Straße ein. Dabei erfasste sie die 34-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die Frau stürzte und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht, so die Polizei.