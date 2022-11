﻿Auto brennt auf A4 bei Dresden-West

Ein Kia Sportage hat am Sonnabend auf der Autobahn 4 Feuer gefangen. Der Fahrer konnte sich retten, der Wagen brannte aus.

Dresden. Ein Pkw der Marke Kia ist am Sonnabend auf der A4 in Höhe Dresden-West in Brand geraten. Gegen 12.45 Uhr fing der Wagen aus bisher unbekannter Ursache während der Fahrt Feuer. Der Fahrer konnte das Auto noch auf den Standstreifen stellen und den Wagen unverletzt verlassen.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Auto lichterloh. Mit Wasser und Schaum löschten die Brandbekämpfer die Flammen. Der Kia Sportage brannte aus.

Die Überfahrt von der A17 zur A4 in Richtung Chemnitz war während der Löscharbeiten gesperrt. Es bildete sich ein Stau. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

