﻿Auto brennt am Jacob-Winter-Platz – Verdacht auf Brandstiftung

Dresden. Feuerwehreinsatz am Jacob-Winter-Platz: Auf einem Parkplatz stand am Sonnabend gegen 21.30 Uhr ein Ford Focus lichterloh in Flammen. Die Kameraden der Altstädter Wache und der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz löschten mit Wasser und Schaum. Der Wagen brannte dennoch vollständig aus, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug war den Angaben zufolge seit zwei Jahren nicht mehr zugelassen und hatte schon längere Zeit auf dem Platz gestanden.Nun ermitteln die Beamten wegen Brandstiftung.