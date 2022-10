﻿Politiker tritt aus der CDU Dresden aus – und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Partei

Dresden. Paukenschlag in der CDU: Der Chef des Dresdner Ortsverbandes Altstadt, Lutz Hoffmann, hat seinen Austritt aus der Union erklärt. In den vergangenen Monaten hätten sich aus seiner Sicht die "negativen Dinge" in der Partei gehäuft, begründet der 39-Jährige den Schritt. Lutz Hoffmann geht dabei mit der CDU hart ins Gericht. Er kritisiert intransparente Vorgänge beim Gezerre um die Bürgermeisterposten in Dresden, aber auch den Russlandkurs von MP Michael Kretschmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lutz Hoffmann war vor zehn Jahren in die Dresdner CDU eingetreten, ist seit 2014 Mitglied im Stadtbezirksbeirat Altstadt, holte bei der Wahl 2019 mit knapp 7100 Stimmen sogar das zweitbeste Ergebnisse aller Stadtbezirksbeiräte. Erst vor ei­nem Jahr war er als Kreisvorstand bei den Christdemokraten bestätigt worden, als Chef des Ortsverbandes Altstadt war er im Sommer einstimmig wiedergewählt worden. Zudem ist er Mit-Initiator des zu Beginn des Jahres formierten Bündnisses "Haltung zeigen", dass sich ge­gen Querdenker und rechte Hetze engagiert.

Vorwürfe gegen CDU-Fraktionschef Peter Krüger

Auf seiner Internetseite erhebt er nun schwere Vorwürfe – gegen die Partei, aber auch ganz konkret ge­gen den Fraktionsvorsitzenden im Dresdner Stadtrat, Peter Krüger. Im Fokus: Die OB-Wahl und das Gezerre um die Bürgermeisterposten. Hinsichtlich der Unterstützung von Dirk Hilbert (FDP) seitens der CDU sei er „als Kreisvorstand nicht transparent informiert“ worden. Er hatte die Unterstützung abgelehnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits in seiner Bewerbungsrede habe Dirk Hilbert damals klar gemacht, dass er die Bürgermeisterriege radikal umbauen wolle, so Lutz Hoffman. „Konkrete Nachfragen meinerseits auch nach der Schaffung eines achten Bürgermeisters wurden durch den Vorsitzenden der CDU-Fraktion Peter Krüger verneint. Wie wir heute wissen, war Herr Krüger der Erste, der in den Verhandlungsrunden den achten Bürgermeister und damit eine Aufblähung der Verwaltung in das Spiel gebracht hat“, moniert der Politiker.

Empörung über Beitrag in Sozialen Netzwerken

Lutz Hoffmann schreibt von „regelmäßigen Fehltritten“ des Fraktionschefs der Dresdner Stadtratsfraktion, führt dabei einen Post in den sozialen Netzwerken an, in dem der den RBB-Journalisten Olaf Sundermeyer „als ,Totengräber des öffentlich-rechtlichen Rundfunks’ diffamiert“ habe. Peter Krüger hatte sich später dafür entschuldigt.

Als undurchsichtig bewertet Lutz Hoffmann indes auch Vorgänge innerhalb der Partei. „Im Vorfeld der anstehenden Landtags- und Kommunalwahlen 2024 werden bereits heute hinter den Kulissen in unterschiedlichsten Gruppen intransparent die Fäden für mögliche Kandidaten und Themen gezogen.“

Geschmerzt haben ihn auch An­feindungen durch Dresdner Par­teikollegen: „Als wir den Antrag zur autofreien Seestraße einbrachten, wurde ich von Mandats- und Funktionsträgern im Vorstand beschimpft, dass man mit linker Politik keine Wahlen gewinnt“, berichtet Lutz Hoffmann. Auch Forderungen nach mehr innerstädtischen Grün hätten zu Feindseligkeiten geführt. „Er habe feststellen müssen, dass es in der Dresdner Union selten um den Diskurs und den Streit über die besten Positionen geht, sondern ausschließlich um das eigene Ich.“

CDU-Stadtchef kritisiert Nachtreten

Zudem verweist der 39-Jährige auf die jüngst erfolgte „Bewerbung der Tichy-Veranstaltung durch die Kanäle des Kreisverbands mit dem Thema ,Wie retten wir uns vor der Energiewende?’, mit Leugnern des Klimawandels“, aber auch „die Anbiederung an Russland durch unseren Ministerpräsidenten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CDU-Stadtchef Markus Reichel reagierte mit Bedauern auf den Austritt, Lutz Hoffmann habe „wertvolle Impulse“ gesetzt. Zugleich kritisierte er allerdings das Nachtreten als schlechten Stil. Mit dem medialen Ausbreiten interner Themen sei Lutz Hoffmann auch seiner Verantwortung als Kreisvorstand nicht gerecht geworden. Innerhalb der CDU Dresden könne über offene Fragen jederzeit diskutiert werden. Es sei bedauerlich, dass Lutz Hoffmann das Gespräch nicht gesucht habe – im Gegenteil, er habe sich diesem entzogen, erklärt Markus Reichel.

„Kein Kommentar“ von Peter Krüger

Nicht äußern zum Austritt wollte sich indes der persönlich angegriffene Fraktionschef Peter Krüger. „Kein Kommentar“ lautete die kurze Antwort auf Nachfrage. „Das ist eine parteiinterne Angelegenheit.“

Der Austritt mag plötzlich erfolgt sein, ist jedoch nicht gänzlich überraschend. Bereits in der Vergangenheit hatte sich der frühere Volleyballspieler in den sozialen Medien kritisch über Vorgänge und Positionen in der Union geäußert. Verständnis, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand, bringen indes vor allem jüngere Mitglieder der Dresdner CDU zum Ausdruck. Von ihnen wird der Schritt auch als ein Statement an den Kreisvorstand verstanden, den Kurs zu überdenken.

Lutz Hoffmann will sich weiter engagieren

Mit seinem Austritt aus der Union legt Lutz Hoffmann alle seine Ämter in der Partei nieder. „Das Amt des Stadtbezirksbeirats werde ich bis zum Ende der Legislatur weiter bekleiden“, so der 39-Jährige, der sich auch künftig engagieren will: „In der Zukunft werde ich mich noch mehr den sozialen Themen in dieser Stadt widmen, herausfordernde Projekte in Kunst und Kultur umsetzen und weiterhin eine starke Stimme gegen rechte Umtriebe sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige