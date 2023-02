Nach Ultralangstreckenflug von Sydney nach Dresden: Elbe Flugzeugwerke bauen australischen Airbus um

Passagierkabine raus, Frachttür rein: Die Elbe Flugzeugwerke in Dresden bauen Passagiermaschinen aus der ganzen Welt zu Frachtern um. Ein australischer Airbus hat dafür nun eine rekordverdächtige Strecke zurückgelegt.

Dresden. Nach sage und schreibe 20 Stunden Flugzeit und 16.745 zurückgelegten Kilometern ist am Montag ein aus Sydney kommender Airbus am Dresdner Flughafen angekommen. Das teilten die Elbe Flugzeugwerken (EFW) mit.

Die Maschine mit dem Namen „Kangaroo Valley“ startet in den nächsten Tagen dort in die Umrüstung zum Frachter. Sie ist damit schon das zweite Flugzeug der australischen Airline Qantas, das in der Landeshauptstadt umgebaut wird.

So läuft die Umrüstung vom Passagierflugzeug zum Frachter

Dafür bauen die Ingenieure die Passagierkabine aus und versiegeln die Türen und Fenster. Rumpf- und Bodenstrukturen werden verstärkt und für die neue Frachttür eine 20 Quadratmeter große Öffnung in die Außenhaut geschnitten, Hydraulik-, Wasser-und Elektriksysteme werden ausgebaut, neu konfiguriert und wieder eingesetzt. Dabei verwende man so viele Materialien wie möglich wieder, heißt es von EFW.

Nach der Umrüstung kann das ehemalige Passagierflugzeug 61 Tonnen Luftfracht transportieren – dreimal so viel wie zuvor. „Die Airbus-Umrüstflugzeuge der neuen Generation bieten nicht nur eine hohe Wirtschaftlichkeit, sondern sind mit geringerer CO2-Bilanz und Geräuschentwicklung auch öko-effizienter“, heißt es von den Flugzeugwerken.

Bereits seit 1996 werden in den Elbe Flugzeugwerken Passagierflugzeuge zu Frachtern umgebaut. Das Dresdner Traditionsunternehmen, gegründet 1990, besitzt insgesamt fünf Umrüstungsstandorte in Asien, Deutschland und Nordamerika – der Firmensitz befindet sich aber weiterhin in der Landeshauptstadt.

