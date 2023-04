﻿Ausstellung zum Masterplan Prohlis 2030+ im Bürgerlabor

Im Bürgerlabor können sich Interessierte Ideen zur „positiven“ Entwicklung von Prohlis ansehen. Am Masterplan haben Studenten der TU Dresden mitgearbeitet. In Gesprächsformaten geht es um Beteiligung.

Dresden. Die Stadtverwaltung möchte „den Stadtteil Prohlis positiv entwickeln und dafür geeignete Maßnahmen identifizieren.“ Deshalb erarbeitete sie gemeinsam mit Anwohnern und Akteuren verschiedener Institutionen den „Masterplan Prohlis 2030+“. Teile der Ergebnisse sind von Mittwoch, 19. April, bis Freitag, 21. April, sowie am Dienstag, 25. April, jeweils von 13 bis 16 Uhr im Bürgerlabor an der Kreuzstraße ausgestellt. Stadtbezirksamtsleiter für Prohlis und Leuben, Jörg Lämmerhirt eröffnet am Mittwoch, 19. April, um 13 Uhr die Galerie und steht für Fragen bereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mithilfe von Studenten der TU Dresden

Besucher sehen im Bürgerlabor die Ergebnisse verschiedener Beteiligungsformate zur Erstellung des Masterplans und konkrete, im Prozess entstandene Umsetzungsideen. Studenten vom Institut für Städtebau und Regionalplanung sowie vom Institut für Landschaftsarchitektur der TU Dresden haben unter anderem an der Konzeption zur Stadtteilentwicklung mitgearbeitet. Zudem sollen Maßnahmen gezeigt werden, wie die Stadt Prohlis entwickeln möchte.

Unterschiedliche Entwicklungen in den Stadtteilen

Seit der Wende haben sich die Stadtteile der Landeshauptstadt unterschiedlich entwickelt. Dabei sei deutlich geworden, dass es in einigen Viertel besondere Herausforderungen gebe, teilt die Stadt mit. Die Verwaltung möchte daher die Stadtentwicklung „mit einer ganzheitlichen und intensiveren, kooperativen und übergreifenden Herangehensweise“ verfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Gesprächsformate im Bürgerlabor

Neben der Ausstellung gibt es zwei Gesprächsformate zu ähnlichen Themen. Das Institut für Ökologische Raumentwicklung (IÖR) veranstaltet am Mittwoch, 19. April, von 17 bis 19 Uhr das IÖR-Forum zum Thema: „Matching-Plattform für kollaboratives Wohnen – Lösungstool auch für die Handlungsfelder von Smart Cities im Bereich Städtebau und Stadtplanung“. Dabei wollen die Akteure eine sogenannte Matching-Plattform vorstellen, die unter anderem der Gestaltung widerstandsfähiger Wohn- und Lebenswelten dienen soll, in denen Menschen Gemeinschaft erfahren, gleiche Ziele verfolgen und zusammen nachhaltig handeln können.

Am Dienstag, 25. April, können sich Teilnehmer von 16 bis 19 Uhr zum Thema „Smart Participations“ – zu Deutsch „schlaue Beteiligungen“ – austauschen. Zuvor gibt es eine Präsentation. Im Zeitraum der offenen Galerie können Interessierte zusätzlich verschiedene Applikationen kennenlernen, mit denen man sich beteiligen und in die Stadtgestaltung einbringen kann. Für die beiden Veranstaltungen im Bürgerlabor bittet die Verwaltung um Anmeldung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anmeldung telefonisch unter 0351 488 21 78 oder per E-Mail an cwagner@dresden.de.