Vorzeigeprojekte der AG Historische Städte - Ausstellung im Rathaus Meißen

Meißen. Im vergangenen Jahr hat die Arbeitsgemeinschaft Historische Städte zum siebten Mal den Bauherrenpreis für „Hervorragende Sanierung oder Neubau im historischen Stadtkern in den Mitgliedsstädten“ verliehen. Die preisgekrönten Projekte können nun in einer Ausstellung im Meißner Rathaus begutachtet werden. Neben öffentlichen Trägern und Investoren befinden sich unter den Preisträgern auch viele Privatpersonen. Diese hätten „viel Zeit und Herzblut in den Erhalt und die liebevolle Sanierung ihrer Traumobjekte gesteckt“ heißt es von Seiten der Stadt Meißen.

Wer sind die Preisträger?

Unter allen Mitgliedsstädten wurden insgesamt drei Bauprojekte ausgewählt und zur Beurteilung und Preisvergabe bei der Herbstsitzung der AG Historische Städte eingereicht. Ein Gremium, bestehend aus Führungspersonen der jeweiligen Bauressorts der Mitgliedsstädte entschied anschließend über die besten Arbeiten jeder Stadt. Unter den Siegern findet sich ein mittelalterliches Fischerhaus aus Bamberg, ein kleines Hotel in der Lübecker Altstadt oder auch ein Stralsunder Kaufmannshaus im Renaissancestil. Auch ein moderner Schulanbau aus Görlitz konnte die Jury überzeugen.

1500 Euro Preisgeld

Neben einem Preisgeld von 1500 Euro erhielten die siegreichen Gebäude eine Bronzeplakette, die in Zukunft ihre Fassaden zieren soll. Besonders spannend könnte die Ausstellung im Rathaus Meißen für all jene sein, die an Architektur und Städtebau interessiert sind oder selbst ein Sanierungsvorhaben planen. Die architektonischen Meisterleistungen wecken in manchem vielleicht sogar die Lust auf eine kleine Deutschland-Reise, mit Besichtigung der Preisträger. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen, der Eintritt ist frei.

Von Nikolaus Neidhardt