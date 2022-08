Der ASB-Wünschewagen erfüllt letzte Sehnsüchte. Einblicke in die Erlebnisse bietet aktuell eine Ausstellung in Dresden.

Dresden. Nochmal Zeit mit den Liebsten verbringen, ein letztes Mal ans Meer fahren oder die Lieblingsfußballmannschaft live im Stadion erleben – letzte Wünsche sind so individuell wie die Menschen, die sie haben. Das Projekt Wünschewagen vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese letzten Wünsche zu erfüllen.

„Da bekomme ich heute noch Gänsehaut“

Christian von Jagemann begleitet die Fahrten des Wünschewagens seit viereinhalb Jahren und „es macht immer noch Spaß“, sagt er. Der Rettungssanitäter arbeitet seit Dezember 2017 beim ASB und hegte von Beginn an großes Interesse am Wünschewagen, erzählt er. „Im Januar ging es dann auch schon los.“ Und gleich die erste Fahrt sei die gewesen, die ihm am meisten im Gedächtnis geblieben sei. „Ein Herr aus dem Erzgebirge lebte bereits im Hospiz und wollte mit seiner Frau noch einmal zu der Musical-Aufführung ,Abba’ nach Dresden fahren“, berichtet Christian.

Gesagt, getan: Liegend wurde er an seinen Platz gerollt und dann ging es auch schon los. „Es war eine sehr emotionale Situation“, erinnert sich der Rettungssanitäter. Während der Pause heckte er eine Idee aus und begab sich zum Backstage-Bereich, um die Darsteller abzufangen. „Dort habe ich dann mit Händen und Füßen auf Englisch versucht, mein Anliegen zu erklären“, erinnert sich Christian und lacht. Er bat sie, nach Ende der Vorstellung für ein Foto mit dem besonderen Gast zur Verfügung zu stehen. Nach kurzer Absprache mit dem Management kam die Zusage. Und nicht nur das: In der zweiten Hälfte des Musicals widmeten sie dem Erzgebirgler auch ein Lied. „Da bekomme ich heute noch Gänsehaut“, gibt Christian zu.

Wünschewagen seit 2016 in Sachsen

Jede der Fahrten, die Christian von Jagemann als Ehrenamtlicher begleitet, ist auf ihre Weise emotional. Aber er kann gut damit umgehen, sagt er: „Klar, manche Sachen nehmen einen mit, andere weniger.“ Die Menschen, die sich ihren letzten Wunsch mit dem Wünschewagen erfüllen wollen, sind meist schwerstkrank. Und trotzdem achten Christian und seine Kollegen darauf, sie nicht Patienten, sondern Fahrgäste zu nennen. Auch der Wünschewagen erinnere weniger an einen Krankenwagen: „Im Fahrzeug ist alles so aufgehübscht, dass es nicht an einen Krankentransport erinnert“, sagt Christian. Es gibt ein Radio, einen Fernseher und auch Ambientebeleuchtung. Während der Fahrt knipst er viele Erinnerungsfotos, die am Ende direkt im Wagen ausgedruckt und den Fahrgästen mitgegeben werden.

Das Projekt läuft seit 2014 an 22 Standorten. Im Jahr braucht es 75.000 Euro pro Fahrzeug. Die einzelnen Regionalverbände des ASB steuern jährlich je 5000 Euro zu und sichern den Wünschewagen damit ab. Das Geld versuchen sie dann, mit Spenden wieder einzutreiben. In Sachsen gibt es den Wünschewagen seit 2016. Seitdem konnten bereits mehr als 150 Wünsche erfüllt werden. Insgesamt sind bundesweit 23 Fahrzeuge im Einsatz. Wunschanfragen können dem ASB über ein Online-Formular mitgeteilt werden. Diese werden dann gefiltert und "dann kann es schonmal ganz schnell gehen", weiß Christian.

Jede vierte Fahrt kann stattfinden

Insgesamt gibt es rund 800 Anfragen im Jahr und jede vierte Fahrt könne durchgeführt werden. Viele möchten noch einmal ans Meer, erzählt Christian. „Wir haben mal jemanden von Grimma nach Kühlungsborn gebracht, damit er dort an der Hochzeit seines Sohnes teilnehmen konnte“, erinnert sich Christian. Am nächsten Tag seien sie ohne den Fahrgast zurückgefahren, dieser wurde dann wenige Tage später mit einem anderen Wünschewagen nach Hause gebracht – man hilft sich also auch über die Grenzen der Bundesländer hinweg. Aktuell sind rund 100 Ehrenamtliche für die Wünschewagen im Einsatz und weitere werden jederzeit gebraucht. Interessierte sollten allerdings eine Ausbildung im pflegerischen oder medizinischen Bereich haben.

Einige Beispiele für erfüllte Wünsche werden derzeit in der Wanderausstellung „Wünschewagen“ im ASB-Begegnungszentrum „Wiesenhäuser“ an der Wiesenstraße 17 präsentiert. Montags bis freitags kann die kleine Ausstellung zwischen 9 und 15 Uhr besucht werden. Eigentlich endet sie am 26. August, doch die Verantwortlichen haben die Ausstellung bis zum 11. Oktober verlängert. Anschließend zieht sie auf die Messe „Florian“ um, die vom 13. bis 15. Oktober in Dresden stattfindet.

Internet: wuenschewagen.de