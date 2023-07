Ausschreitungen im eigenen Land: Macron kommt nicht nach Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat gerade andere Sorgen: Weil es in seinem Land vermehrt und wiederholt zu extremen Ausschreitungen kommt, nachdem ein Jugendlicher von einem Polizisten erschossen worden war, hat Macron seinen Deutschlandbesuch abgesagt. Damit ist auch die Stippvisite in Dresden passé. Sich das Gestüt in Moritzburg anzuschauen und mit dem OB über die Augustusrücke zu schlendern, ist angesichts brennender Straßen und eskalierender Gewalt im eigenen Land auch schwer vorstellbar.

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, spricht bei einer Pressekonferenz zum Abschluss eines Klima- und Armutsgipfels. © Quelle: Lewis Joly

Aber: Das auf dem Neumarkt geplante Jugendfest „Fête de l‘Europe“ soll auch ohne die Anwesenheit Macrons stattfinden. 15000 Menschen werden dort am Dienstag erwartet, musikalisch untermalt von der Dresdner Rapgruppe 01099, den Sängerinnen Leony, von Gestört Aber Geil und Lea. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir respektieren die Entscheidung von Emmanuel Macron – es ist richtig und nachvollziehbar, der innere und soziale Frieden in Frankreich hat Priorität. Michael Kretschmer Sachsens Ministerpräsident, zur Absage des französischen Präsidenten

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Ein gut gelaunter Oberbürgermeister Dirk Hilbert begrüßt die Gäste zum Sommerempfang. © Quelle: Michael Lukaszewski

Sommerempfang in Dresden an einem nicht zufällig gewählten Ort

Rund 700 Gäste kamen am Sonnabend zum Sommerempfang von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf die Galopprennbahn. Der Veranstaltungsort war nicht zufällig gewählt. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Wagner-Söldner sind durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine in den Fokus geraten. © Quelle: Uncredited/French Military/AP/dp

Wagner-Söldner in Afrika: Das Millionengeschäft der „Architekten des Terrors

Wagner-Söldner sind durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine in den Fokus geraten. Nach Einschätzung von Experten ist die russische Privatarmee aber weiterhin vor allem in Afrika aktiv. Dort dehnt sie ihre Operationen aus – und bringt „Tod, Zerstörung und Ausbeutung“. Jetzt lesen

Termine des Tages

14 Uhr: Öffentliches Gedenken an Marwa El-Sherbini - Mit einer Gedenkfeier wird an Marwa El-Sherbini erinnert. Die Ägypterin war Sportlerin und Pharmakologin und lebte mit ihrer Familie in Dresden, wo sie und ihr Sohn auf einem Spielplatz rassistische und antimuslimisch beleidigt worden sind. In der Gerichtsverhandlung gegen den Täter am 1. Juli 2009 war sie als Zeugin geladen. Nach ihrer Aussage wurde sie vor den Augen ihrer Familie im Gerichtssaal vom Angeklagten ermordet. Marwa El-Sherbini wurde nur 31 Jahre alt. Ort: Landgericht Dresden, Lothringer Str. 1, 01069 Dresden

18 Uhr: In der Aula des Gymnasiums Tolkewitz findet eine Bürgerinformation zur Sanierung der Tolkewitzer/Österreicher Straße statt.

Gewusst wie – der Tipp für den Tag

Und dann war da noch ...

Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Löscheinsatz (Symbolfoto). © Quelle: David Inderlied/dpa/Symbolbild

... der etwas andere Weltrekord

Er rannte 270 Meter – und stand dabei komplett in Flammen. Ein Feuerwehrmann aus Frankreich hat als „menschliche Fackel“ einen neuen Guinnessrekord aufgestellt. Jetzt lesen

