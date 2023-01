﻿Auseinandersetzung in Dresden-Prohlis endet blutig

An einer Haltestelle in Dresden-Prohlis ist am Sonntagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Ersten Informationen zufolge gab es eine Auseinandersetzung mit einer zweiten Person.

Dresden. In Dresden-Prohlis ist am Sonntagnachmittag ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Nach Reporterinformationen waren an der Haltestelle Albert-Wolf-Platz zwei Männer in Streit geraten, dabei stach einer mit einem Messer nach dem anderen.

Ein Verletzter wurde in eine Klinik transportiert. Der Angreifer soll noch nicht gefasst worden sein. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren.

Von xcitepress