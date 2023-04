Zwei Männer algerischer Herkunft sind am Sonntagmorgen aus sächsischer Abschiebehaft geflohen. Bislang fehlt von den 30 und 31 Jahre alten Männern jede Spur.

Ausbruch aus Abschiebehaft in Dresden: Zwei Männer auf der Flucht

Dresden. Am Sonntagmorgen sind zwei Männer aus der Abschiebehaft in Dresden ausgebrochen. Wie die Landesdirektion Sachsen am Sonntagnachmittag mitteilte, handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 30 und 31 Jahren. Die polizeiliche Suche nach den Männern blieb bislang ohne Erfolg.

Die Einrichtung zum Vollzug der Abschiebehaft und des Ausreisegewahrsams gehört zum Aufgabenbereich der Landesdirektion Sachsen. Aktuell sind dort 10 abgelehnte Asylbewerber zur Vorbereitung ihrer zwangsweisen Rückführung in die jeweiligen Heimatländer untergebracht. Insgesamt stehen 58 Plätze zur Verfügung, darunter 34 für den Ausreisegewahrsam und 24 Plätze für die Abschiebungshaft.