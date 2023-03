Der Dresdner Stadtteil Löbtau wird Schritt für Schritt an das zentrale Fernheiznetz der Landeshauptstadt angeschlossen. Einige Straßen werden deshalb gesperrt.

Das Kraftwerk Reick der Sachsenenergie AG in Dresden.

Ausbau der Fernwärme in Dresden Löbtau – SachsenEnergie erweitert das Netz

Dresden. Schritt für Schritt soll der Stadtteil Dresden Löbtau an das zentrale Fernwärmenetz der Landeshauptstadt angeschlossen werden. Die umweltschonende Form der Wärmeversorgung durch die bei Stromproduktion entstehende Hitzeversorgt mittlerweile mehr als 8 000 Gebäude in Dresden, beziehungsweise 130 000 Wohnungen. Um das bisher rund 630 Kilometer lange Netz zu erweitern finden vom 15. März bis voraussichtlich zum 28. April 2023 Bauarbeiten am Fernwärmekanal unter der Straße Altlöbtau statt.

Dafür ist eine Vollsperrung zwischen der Hausnummer 1 und der Einmündung in die Lübecker Straße notwendig. Während der Verkehr über ausgeschilderte Nebenstrecken umgeleitet wird, entfallen die öffentlichen Parkmöglichkeiten im Baustellenbereich vollkommen. Mit der Bauausführung ist die Firma Basisbau Lohse beauftragt. SachsenEnergie investiert 100.000 Euro in die Baumaßnahme.