﻿Veranstalter ziehen positives Fazit nach Ende des Dresdner Augutusmarktes

Die Organisatoren Matteo Böhme und Holger Zastrow sehen besonders in der erstmaligen Marktverlängerung einen großen Gewinn für Dresden. Aber auch die neue Silvesterveranstaltung stieß auf Anklang.

Dresden. Das neue Jahr hat begonnen, Reste von Silvesterknallern wurden von den Straßen gekehrt und auch die Weihnachtsdeko wird nach und nach wieder in Kisten gepackt. Auf dem Augustusmarkt hat wohl am längsten die weihnachtliche Stimmung angehalten, doch nun ist auch dieser geschlossen und Arbeiter sind damit beschäftigt, die Pagoden abzubauen. Der zweitgrößte Dresdner Weihnachtsmarkt durfte in diesem Jahr erstmals in die Verlängerung gehen und hatte selbst nach den Festtagen noch geöffnet. Sogar Silvester konnte auf dem Markt gefeiert werden – jedoch unter dem Vorbehalt einer böllerfreien Zone.