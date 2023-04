﻿Ein Spezialgerüst für die Dresdner Augustusbrücke

Das Gerüst ist zunächst an der Oberstromseite angebracht. In wenigen Wochen wird die Seite gewechselt.

Dresden. Eigentlich ist die Dresdner Augustusbrücke fertig und für den Verkehr freigegeben, aber irgendwie doch nicht. Über den Frühling und Sommer werden noch Restbauarbeiten durchgeführt. Dafür ist am Brückenbogen zwei nun ein besonderes Gerüst installiert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spezialgerüstbauer aus Roßwein brachten dort bis Ende der Woche auf der Oberstromseite ein Hängegerüst an, damit Bauarbeiter den Bogen auch von unten bearbeiten können. „Für eine Bearbeitung vom Schiff aus ist an dieser Stelle zu wenig Wasser, für den Aufbau eines Gerüstes zu viel Wasser in der Elbe“, erklärt der zuständige Projektleiter Daniel Windisch von Hentschke Bau die Notwendigkeit.

Projektleiter Daniel Windisch zeigt, nach welcher Art von Schäden die Sandsteinexperten schauen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Experten der Sächsischen Sandsteinwerke werden vom Gerüst aus die Brückensteine begutachten, beschädigte Blöcke sanieren und neu verfugen. Nach vier bis sechs Wochen wird das Gerüst abgebaut und auf der anderen Brückenseite wieder installiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein solches Hängegerüst hat auch den Vorteil, dass die Straße während der Arbeiten nicht gesperrt werden muss. Und gesperrt war die Brücke lange genug, nämlich von 2017 bis Januar 2022. Die letzte komplette Sanierung der Dresdner Augustusbrücke fand im Jahr 1910 statt.