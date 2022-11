50 Euro für eine verbotene Autofahrt über die Augustusbrücke

Die Rolle des Geldes in Sachsen – Band über sächsische Zahlungsmittel veröffentlicht

Von den Anfängen der Münzprägung in der Markgrafschaft Meißen bis zum sächsischem Notgeld „als Spiegel regionaler Kultur“: Ein bemerkenswerter Band über sächsische Zahlungsmittel in der Sammlung der Deutschen Bundesbank macht deutlich, dass Sachsen in der Geldpolitik oft eine Vorreiterrolle spielte.