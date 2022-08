Das Bertolt-Brecht-Gymnasium in Dresden ist ein traditionsreiches Haus. Seit langem wird über Abriss oder Sanierung diskutiert. Die Schulgemeinschaft hat eine klare Haltung – und keine Geduld mehr.

Dresden. Das Bertolt-Brecht-Gymnasium in Dresden kann auf eine längere Geschichte verweisen. Die Wurzeln reichen bis 1952 zurück, als die Schule in Reick gegründet worden ist. 20 Jahre später wurde das heutige Schulgebäude in Johannstadt gebaut und 50 Jahre später könnte es wieder einen Meilenstein für die Einrichtung geben.

Im Stadtrat muss über die bauliche Zukunft entschieden werden. Seit langem wird darüber gestritten. Jetzt könnte die Entscheidung fallen, ob es zu einem Komplett-Abriss des alten Schulgebäudes aus DDR-Zeiten kommt oder zur Sanierung.