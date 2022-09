Die Stadt Dresden will eine Kindereinrichtung im Schönfelder Hochland in absehbarer Zeit schließen. Die Eltern protestieren und erheben schwere Vorwürfe gegen den Eigenbetrieb.

Dresden. Aufregung im Dresdner Osten: Im Schönfelder Hochland will die Stadt eine Kindereinrichtung schließen. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) schlagen betroffene Eltern jetzt Alarm.

Der städtische Eigenbetrieb habe die Schließung der Kita angekündigt und dies mit dem mangelnden Bedarf begründet. „Dies widerspricht jedoch den vom Eigenbetrieb selbst veröffentlichten Bedarfszahlen“, heißt es in dem Schreiben an den OB. Hiernach ergibt sich für die Ortschaften Schönfeld/Schullwitz und Gönnsdorf/Pappritz ein „erhebliches Unterangebot an Kinderbetreuungsplätzen“. Insgesamt gebe es 69 Kita-Plätze zu wenig. Durch die geplante Schließung der Kita in Schullwitz an der Bühlauer Straße werde diese Situation „noch einmal deutlich verstärkt“.