﻿Auffahrunfall auf der Pirnaer Landstraße: Auto wird in Gegenverkehr geschleudert

Am Freitagvormittag kam es auf der Pirnaer Landstraße zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Die Pirnaer Landstraße ist wegen des Unfalls zeitweise gesperrt.

Dresden. Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr ist ein Mazda auf der Pirnaer Landstraße in Höhe des Sporbitzer Wegs auf einen bremsenden Lkw aufgefahren. Anschließend schleuderte der Mazda in den Gegenverkehr und stieß mit einem BMW zusammen.